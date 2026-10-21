Vincenzo Italiano kritik maç öncesi yanıtladı: ‘Oh mu oynayacak, Vlahovic mi?’

Tecrübeli teknik adam, iki oyuncunun durumuyla ilgili değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:

"Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi. O yüzden onu denemiştim orada. Son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre ilk 11 karar vereceğim. Oh da yarın oynayabilir. Çok önemli bir oyuncu bizim için."



