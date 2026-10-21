Vincenzo Italiano kritik maç öncesi yanıtladı: ‘Oh mu oynayacak, Vlahovic mi?’
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında santrfor tercihiyle ilgili konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Hoffenheim maçında iki gol kaydeden Hyeon-gyu Oh ile Trabzonspor karşılaşmasında hastalığı nedeniyle performansı etkilenen Dusan Vlahovic arasında hangisini tercih edeceğini sorması üzerine Italiano, henüz karar vermediğini ifade etti.
İlk 11'i belirlemek için zamana ihtiyaç duyduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
"48 saatten sonra bence 11 yaratmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Maça 24 saatten fazla var ve son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Burada kondisyon, enerji de önemli. Bence beklemek gerekiyor. Arada 3 gün olunca hızlı karar vermek kolay değil."
Italiano, Oh'un performansına dikkat çekti
Hoffenheim karşısında etkili bir performans sergileyen Hyeon-gyu Oh'a güvendiğini belirten Italiano, Güney Koreli futbolcunun profesyonelliğini ve takıma bağlılığını övdü.
Tecrübeli teknik adam, iki oyuncunun durumuyla ilgili değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:
"Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi. O yüzden onu denemiştim orada. Son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre ilk 11 karar vereceğim. Oh da yarın oynayabilir. Çok önemli bir oyuncu bizim için."
Beşiktaş'ta gözler ilk 11 tercihinde
Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanılan maçta iki gol atan Oh, Crystal Palace karşılaşması öncesinde ilk 11 için güçlü adaylardan biri hâline geldi. Vlahovic'in durumu ve takımın fiziksel kondisyonu ise Italiano'nun kararında belirleyici olacak.
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Crystal Palace'ı 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak.