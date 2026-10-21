Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek
15:21, 21/10/2026, Çarşamba
AA
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın saat 14.00'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre tören, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da törende hazır bulunacak.
Spor
Sergen Yalçın'dan TFF'nin maaş sorusuna flaş yanıt
Başlıklar :TFFA Milli TAkımSergen Yalçın