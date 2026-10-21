Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Ronaldo'dan iki kaçan fırsat: Boş kale ve penaltıdan yararlanamadı

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Neom SC'yi 1-0 yendiği karşılaşmada bir penaltıdan ve ikinci yarının başında yakaladığı boş kale fırsatından yararlanamadı. Portekizli yıldızın kaçırdığı fırsatlara rağmen Al-Nassr, João Félix'in golüyle sahadan üç puanla ayrıldı.