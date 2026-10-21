Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
15:32, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Dün akşam oynanan Slavia Prag maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.
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