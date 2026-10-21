Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev! O maçta düdük çalacak

Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev geldi. FIFA kokartlı Türk hakem, Konferans Ligi'ndeki Getafe-Lugano müsabakasını yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak, AVAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Karşılaşma 22 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te oynanacak.