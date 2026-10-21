Ronaldo penaltıyı kaçırdı

Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nde salı akşamı sahasında Neom SC'yi konuk etti. Riyad ekibi, Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı penaltıya rağmen karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Ronaldo, maçın ilk yarısının sonlarına doğru Al-Nassr'ın kazandığı penaltıda topun başına geçti. Kariyerinin 982. golünü atmak için kullandığı penaltı vuruşunda top dışarı çıktı.

Boş kaleye gönderemedi

Portekizli futbolcu, ikinci yarının hemen başında bir kez daha gol fırsatı yakaladı. Kafayla kalenin önüne gönderilen topu birkaç metre mesafeden boş kaleye göndermek isteyen Ronaldo'nun vuruşu üstten auta çıktı.

João Félix sahneye çıktı

Üstün oynayan Al-Nassr, yaklaşık bir saatlik oyunun ardından golü buldu. Ceza sahasının kenarında topla buluşan João Félix, sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Neom SC, karşılaşmanın kalan bölümünde bu gole karşılık veremedi ve mücadele Al-Nassr'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Al-Nassr üçüncü sırada

Galibiyetin ardından Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nde 9 maç sonunda 22 puana ulaştı ve üçüncü sırada yer aldı. Lider Al-Qadsiah'ın 25 puanı bulunuyor ancak lider ekip bir maç daha fazla oynadı. Neom SC ise ligde altıncı sırada bulunuyor.