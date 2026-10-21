Arda Güler'e flaş sözleşme! İmzayı atarsa maaşı ikiye katlanacak
15:03, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:29, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 9. hafta maçında, Real Madrid ile Sevilla takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler attığı golün ardından sevinç yaşadı.
İspanyol devi Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, kulübü ile yeni sözleşme imzalamaya yakın. Milli futbolcunun maaşının ikiye katlanacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar...
İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla Real Madrid'in değişilmez isimlerinden olan Arda Güler, İspanyol deviyle kontratını yenilemeye yakın.
Sky Sports'un haberine göre görüşmelerin olumlu ilerlediği ve iki tarafın da kontratı uzatmak istediği belirtildi.
Milli futbolcunun Real Madrid'le imzalaması planlanan yeni kontratın 2031'e kadar geçerli olacağı ve bunun 2 yıllık uzatma şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.
Gelecek hafta anlaşmayı tamamlamak için bir toplantı daha yapılacağı ve Arda'nın maaşının ikiye katlanarak bonuslarla birlikte net 5 milyon euroyu geçeceği ifade edildi.
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