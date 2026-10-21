İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla Real Madrid'in değişilmez isimlerinden olan Arda Güler, İspanyol deviyle kontratını yenilemeye yakın.

Sky Sports'un haberine göre görüşmelerin olumlu ilerlediği ve iki tarafın da kontratı uzatmak istediği belirtildi.

Milli futbolcunun Real Madrid'le imzalaması planlanan yeni kontratın 2031'e kadar geçerli olacağı ve bunun 2 yıllık uzatma şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.

Gelecek hafta anlaşmayı tamamlamak için bir toplantı daha yapılacağı ve Arda'nın maaşının ikiye katlanarak bonuslarla birlikte net 5 milyon euroyu geçeceği ifade edildi.