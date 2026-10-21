Bülent Uygun'dan Fenerbahçeli yıldıza "psikolog bul” çıkışı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve taraftarların milli futbolcuya yönelik tepkisi gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör ve futbol yorumcusu Bülent Uygun da mücadeleyi değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu'na dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamaması ve son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılması tartışmalara neden oldu. Performansı nedeniyle eleştirilen ve oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaşan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Uygun, milli futbolcuya kendisini geliştirmesi için önerilerde bulundu.

Tivibu'da değerlendirmelerde bulunan Uygun, Kerem'e öncelikle futbolun içinden gelen bir psikologla çalışmasını tavsiye etti. Deneyimli futbol adamı, milli oyuncunun eski futbolcularla konuşarak yaşadığı sorunları paylaşmasının ve performansını yeniden gözden geçirmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Kerem Aktürkoğlu'na destek verdiğini belirten Bülent Uygun, milli futbolcuya yönelik sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Kerem kardeşim, ben sana nasihat vereyim. Sana en çok destek verenlerden biriyim. Önce kendine bir psikolog bul, o da futbolun içinden gelmişlerden bul. Git eski ağabeylerinden biriyle otur, dertleş. 'Ağabey, benim ne yapmam lazım?' de.

Analizcine git ve hatalarını çıkarmasını iste. Nerede top kaptırdığını öğren. Bir de eskiden yaptığın güzel şeyleri ortaya çıkart. 'Ben neler yaptım da milletin gözüne hoş geldi?' diye düşün ve onları izle.

Kerem Aktürkoğlu olarak neler yapman gerektiğini etüt et ve bu doğrultuda çalışmaya başla."

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