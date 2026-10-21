Tecrübeli yorumcudan Fenerbahçe için şok iddia: Herkes şaştı kaldı

Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş itiraf: ‘Kulağıma İsmail Kartal ile ilgili bazı duyumlar geliyor’ diyerek açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 2 yaptı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli eski bir futbolcu ise İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.