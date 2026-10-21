Tecrübeli yorumcudan Fenerbahçe için şok iddia: Herkes şaştı kaldı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele sonrasında tecrübeli yorumcudan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında evinde Slavia Prag’ı konuk etti. Mücadelede 2-0 öne geçen temsilcimiz sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, skorun 2-2’ye gelmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal’a tepki gösterdi.
Mücadele sonrasında NEO Spor’da konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde geri kalan maçlarda kaç puan toplayabileceğini açıkladı. Çelikler şu ifadeleri kullandı:
“Villarreal seni İstanbul'da yener. Son maçta Atletico Madrid de seni yener. Liverpool da seni yener.”
“Shakhtar ve LASK maçların kaldı, tamam mı? Shakhtar'ı da yenmen çok zor. Yani LASK'ı bence 3 puanla falan bitirebilirsin. Hadi onu kazansan 5 puan olur.”
“Ama ben İsmail Kartal olsam, bak ben İsmail Kartal olsam bırakırım.”