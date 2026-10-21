Galatasaray’ın devre arası planı ortaya çıktı: Sane gidiyor Juventus’un yıldızı geliyor
Galatasaray’ın Juventus forması giyen orta saha oyuncusunu devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Transfer için yabancı kontenjanında yer açılması gerektiği belirtilirken, takımdan ayrılabilecek isim de gündeme geldi.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners ile ilgilendiği iddia edildi.
Gazeteci Mehmet Özcan, Sportex YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede Hollandalı futbolcunun transferi için yabancı oyuncu kontenjanında değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.
Özcan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Koopmeiners’ı alman için 10 yabancıdan birini göndermen gerek. Bugün herhalde Sane’ye güle güle desen kimse kal demez”
Galatasaray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada Koopmeiners iki gol kaydetmişti.
Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Hollandalı yıldız, Ağustos 2024'te Atalanta'dan Juventus'a 58,4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.