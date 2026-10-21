Slavia Prag Matteo Guendouzi ile dalga geçti: Gündem olan paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Slavia Prag, maçın ardından sosyal medyada gündem olan bir paylaşıma imza attı. Çek temsilcisi, Matteo Guendouzi'nin hatalı pasına göndermede bulunarak dikkat çeken bir yorum yaptı.

Matteo Guendouzi, rakibin golüne sebebiyet veren hatasına rağmen maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Kadıköy'de oynanan mücadelede Slavia, 2-0 geriden gelerek son dakikada bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Slavia Prag'ın ilk golünde Guendouzi'nin rakibine verdiği hatalı pas maçın çarpıcı anlarından birisi olmuştu.

Slavia Prag'dan "Ne asist ama" yorumu

Sosyal medyada bir taraftarın TikTok üzerinden yaptığı, Slavia Prag forması giydirilmiş Guendouzi görseli içeren yoruma Çek kulübünden yanıt geldi. Slavia Prag, Fransız futbolcuya yönelik "Ne asist ama" yorumuyla dikkat çekti.

Kısa sürede gündem olan bu yanıt, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti ve çok sayıda beğeni aldı.

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