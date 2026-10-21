Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçeli yıldız için dikkat çeken çıkış: Tabloyu gösterip “Devam etmem” dedi
Fenerbahçe’nin Slavia Prag beraberliğini değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Oyuncunun bu sezonki maç sürelerini ve sakatlık geçmişini mercek altına alan deneyimli yorumcu, “Şu tabloda CV’si olan bir futbolcuyla ben devam etmem” sözleriyle dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında yaşadığı puan kaybını TV8'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, ameliyat edileceği açıklanan Marco Asensio'nun fiziksel durumu ve bu sezonki maç süreleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
İspanyol futbolcunun uzun süredir tam kapasiteyle sahada kalamadığını belirten Dilmen, oyuncunun durumuna ilişkin belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Deneyimli yorumcu, şu ifadeleri kullandı:
“İsmail Hoca soruları şöyle geçiştirdi; hazır değil, yüzde bilmem kaç. Biz de 'Yüzdesi mi olur?' falan diyorduk. Bir Asensio istatistiği çıkaracağım şimdi. Geçen sene Beşiktaş maçının 24. dakikasında sakatlanıyor Asensio. 34 gün sonra Konyaspor maçında 11 dakika deneniyor, durumu nasıl diye. Burada sezon kapanıyor, kongre oluyor, Aziz Bey başkan oluyor. Sezon mayıs ortası bitiyor, Dünya Kupası'nda da yok Asensio. 2 ay tatil. Muhtemelen kendi doktoruna gitmiştir oyuncu. Sonra hazırlık çalışması başlıyor İstanbul'da. Bir çıkıyor, bir çıkmıyor, iki çıkıyor, üç çıkmıyor idmanlara. Kasıtlı yapıyor demiyorum, bir problem var”
Asensio'nun farklı karşılaşmalarda aldığı süreleri sıralayan Dilmen, oyuncunun 90 dakika boyunca sahada kalamamasını önemli bir gösterge olarak değerlendirdi. Dilmen, futbolcuyla devam edip etmeme konusunda kendi yaklaşımını şu sözlerle açıkladı:
“Avusturya'ya kampa gidiliyor, Wacker maçında oynuyor, süresi 29 dakika. Sonra Pogon ile oynanıyor 45 dakika, LASK ile oynanıyor süresi 25 dakika. Sonra Avrupa maçları başlıyor 22 dakika, rövanşta 46 dakika, 69 dakika, 63 dakika, Gençlerbirliği maçı 60 dakika, Lyon maçı 18 dakika, Konyaspor maçı 68 dakika adalesi gidiyor. Rizespor 59 dakika. Şimdi şuraya geliyorum; transfer de Konyaspor maçı sonrası bitiyor, ayın 4'ünde. Arkadaş şimdi şu tablo sana ne anlatıyor? Sakatmış, değilmiş hiçbir şey bilmiyorum. Bir tane oyuncu var, 90 dakika bir kere oynayamıyor. İdmanlarda bir var, bir yok. Kötü niyetle yapıyor demiyorum. Şu tabloda CV'si olan bir futbolcuyla ben devam etmem. Bak sadece sakatlık üzerinden gitmiyorum veya dönerim hocaya 'Ya bu kadar önemli bir oyuncu neden hazır değil?' derim”
Dilmen, Asensio'nun durumunun Fenerbahçe'nin transfer planlamasını da etkilediğini savundu. Yorumcu, takımın hücum hattında alternatif oluşturması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Bu tablo 'Benden bir şey beklemeyin' diyor. '90 dakika falan ben yokum' diyor ve transfer kapanıyor. Şimdi burada bir sıkıntı görmüyor musun? Talisca'yı haziran ayından beri gözden çıkardığını biliyoruz. Daha 8. ayda gelmişti adam, süreç devam ediyor. Ya gözden çıkardın da böyle bir istatistik var. En kötü bir 10 numara daha bulayım ben. Bu arada benim Asensio'yla ilgili fikrimi hep soruyorlardı, benim fikrim bu.”
Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmesinde kıkırdak sorununa ve tedavi sürecine değinen Dilmen, futbolcunun sahalara dönüşü için temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Muhtemelen doktorlar kıkırdağı görmüşlerdir, hiç kimse bana hikaye anlatmasın. Doktorun açıklamalarından biliyorum. Biz seni iğneyle kuvvetlendiririz, dinlendiririz oynatırız... Zaten gidişat da onu gösteriyor, böyle bir şey olmuş orada; 'Biz seni koruruz'. Bu arada Talisca gidecek ya 'Aman bunu kimse bilmesin!' ama bunu kötü niyetle olduğunu düşünmüyorum. Biliyoruz ki teknik adam Talisca kalsın istiyor, Asensio'yu düşünmüyor. Doğru mu? İsmail Kartal da Asensio konusunda yerle bir edilmiş. Hiçbirinin suçu yok. Hiç suçu olmayan Asensio ile İsmail Kartal. Fakat bu tablo Asensio'nun cevabıdır”
Dilmen, Asensio'nun yaşadığı sorunların oyuncunun isteğinden bağımsız olabileceğini de belirterek Fenerbahçe'nin bu bölge için transfer çalışmalarına başlamış olabileceğini dile getirdi. Yorumcu, yıldız futbolcunun sağlıklı biçimde sahalara dönmesi temennisinde bulunurken kulübün gelecek sezon planlamasında alternatif isimlere yönelmesi gerektiğini savundu.