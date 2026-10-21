Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçeli yıldız için dikkat çeken çıkış: Tabloyu gösterip “Devam etmem” dedi

Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmesinde kıkırdak sorununa ve tedavi sürecine değinen Dilmen, futbolcunun sahalara dönüşü için temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Muhtemelen doktorlar kıkırdağı görmüşlerdir, hiç kimse bana hikaye anlatmasın. Doktorun açıklamalarından biliyorum. Biz seni iğneyle kuvvetlendiririz, dinlendiririz oynatırız... Zaten gidişat da onu gösteriyor, böyle bir şey olmuş orada; 'Biz seni koruruz'. Bu arada Talisca gidecek ya 'Aman bunu kimse bilmesin!' ama bunu kötü niyetle olduğunu düşünmüyorum. Biliyoruz ki teknik adam Talisca kalsın istiyor, Asensio'yu düşünmüyor. Doğru mu? İsmail Kartal da Asensio konusunda yerle bir edilmiş. Hiçbirinin suçu yok. Hiç suçu olmayan Asensio ile İsmail Kartal. Fakat bu tablo Asensio'nun cevabıdır”