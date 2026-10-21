Fenerbahçe'den ayrıldı şova başladı: Eski yıldız durdurulamıyor
Eski Fenerbahçeli yıldız, yeni takımında sergilediği performansla adından söz ettiriyor. İkinci yarıda oyuna giren yıldız futbolcu, 5 dakikada attığı 2 golle takımının 4-1’lik galibiyetine damga vurdu.
Geçen sezonun ortasında Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, son maçtaki performansıyla gündeme geldi. Al Ettifaq karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olan Faslı golcü, yalnızca 5 dakika içinde attığı 2 golle takımının farklı galibiyetinde başrol oynadı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al-Ittihad, deplasmanda Al Ettifaq'a konuk oldu. Abdullah Al Dabil Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Al-Ittihad, 16. dakikada George Ilenikhena'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Sultan Haroun ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Al-Ittihad, 53. dakikada Houssem Aouar'ın golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin 73. dakikasında Ilenikhena'nın yerine oyuna giren Youssef En-Nesyri ise karşılaşmanın yıldızı oldu.
Dakikalar 80'i gösterdiğinde fileleri havalandıran En-Nesyri, 85. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Peş peşe attığı iki golle skoru 4-1'e taşıyan Faslı futbolcu, takımının galibiyetini perçinledi.
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki santrfor, bu sezon Al-Ittihad ile ligde çıktığı 9 maçta 7 gol kaydederek etkili performansını sürdürdü.
Bu sonucun ardından puanını 20'ye yükselten Al-Ittihad, ligde 4. sıraya yerleşti. Al Ettifaq ise 15 puanla 8. sırada kaldı.