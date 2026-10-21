Slavia Praglı Kacor Fenerbahçe’deki favorisini açıkladı

Kacor, Chobani Stadı'ndaki atmosferin kendisini şaşırttığını da belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Açıkçası hem rakibin kalitesi hem de taraftarlar beni biraz şaşırttı. Buradaki atmosfer inanılmaz. Taraftarların takımlarını bu şekilde desteklediği bir ortamda ev sahibi futbolcular kendilerini müthiş hissediyordur. Yanımda oturan Mikulas Konecny'ye döndüm ve şaşkınlıkla baktım. Gerçekten üst düzey bir atmosfer. Bunu televizyondan izlemekle canlı yaşamak çok farklı.”