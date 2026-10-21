Slavia Praglı Kacor Fenerbahçe’deki favorisini açıkladı
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Slavia Prag'da beraberlik golünü atan Pavel Kacor, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kadıköy'deki atmosferden etkilendiğini söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda en beğendiği ismi de açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Slavia Prag'da Pavel Kacor, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Futbol Arena'ya konuşan Çek futbolcu, Guendouzi'nin hatasının ardından buldukları golün kendilerine moral verdiğini belirtti. Kacor, “Guendouizi'nin hatası sonrası o gol bizi ateşledi çünkü maça istediğimiz gibi başlayamamıştık. Bizim için çok iyi, onlar içinse kötü oldu” dedi.
Karşılaşmada yaşadığı deneyimin kendisi için özel olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki futbolcu, çocukluk hayallerinden birini gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Genç oyuncu, “Çocukken televizyonda futbol maçlarını izlerken böyle anların hayalini kurardım. Bugün burada olmak inanılmaz bir şey. Sanırım bu gece uyuyamayacağım” diye konuştu.
Kacor, Chobani Stadı'ndaki atmosferin kendisini şaşırttığını da belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Açıkçası hem rakibin kalitesi hem de taraftarlar beni biraz şaşırttı. Buradaki atmosfer inanılmaz. Taraftarların takımlarını bu şekilde desteklediği bir ortamda ev sahibi futbolcular kendilerini müthiş hissediyordur. Yanımda oturan Mikulas Konecny'ye döndüm ve şaşkınlıkla baktım. Gerçekten üst düzey bir atmosfer. Bunu televizyondan izlemekle canlı yaşamak çok farklı.”
Fenerbahçe'nin kadrosunda çok kaliteli futbolcular bulunduğunu söyleyen Kacor, sarı-lacivertli takımda en beğendiği ismin Marco Asensio olduğunu açıkladı.
Genç oyuncu, “Fenerbahçe'nin çok ama çok iyi oyuncuları var. Çok zordu. 2 gol yediğimizde şok oldum. Fenerbahçe'de favorim Asensio çünkü Real Madrid taraftarıyım” dedi.