Slavia Prag'ın hocası Fenerbahçe maçında şaşkına döndü

Tribünlerin ilk 20 dakikada çok gürültülü olduğunu belirten Trpisovsky, "Maçın başında birbirimizle iletişim kuramadık. Ama sonrasında tribünler biraz daha susunca daha iyi iletişim kurduk. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada 10 metre içinde kimseye bir şey söyleyemedik. Oyuncularla birbirimizi duyamadık. İlk bölümde doğru savunmayı yapamadık ve 2 gol yedik. Daha çok atak yapabilirdik. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok önemli oyuncular var. Biraz daha atak oynayıp daha hareketli olabilirdik" açıklamasında bulundu.