L'Equipe'den Fenerbahçeli yıldız için olay manşet: "Takımı batırıyor"
Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı hatayla gündeme gelen yıldız isim, Fransız basınının hedefi oldu. L'Equipe’in başarılı futbolcu için kullandığı sert ifadeler dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Kadıköy’de 2-0’lık üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, son dakikalarda kalesinde gördüğü gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
Karşılaşmada yaşanan puan kaybında Matteo Guendouzi’nin yaptığı hata da ön plana çıktı. Fransız orta saha oyuncusunun rakibine verdiği pas, Slavia Prag’ın gol bulmasına zemin hazırladı. Mücadelenin ardından Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe’in Guendouzi hakkında kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.
Fransız gazetesi L'Equipe, Şampiyonlar Ligi’nde sahne alan Fransız futbolcuların performanslarını değerlendirirken Rayan Cherki’nin AEK karşısındaki oyununu överken Matteo Guendouzi için oldukça sert bir başlık kullandı.
Gazete, değerlendirmesinde “Şampiyonlar Ligi’nde Fransızların gecesi: Rayan Cherki şov yapıyor, Matteo Guendouzi ise Fenerbahçe’yi batırıyor” ifadelerine yer verdi.
Slavia Prag karşısında yapılan kritik hata nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Guendouzi’nin, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilmesi de dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.