Islıklanan Kerem Aktürkoğlu'ndan şok tepki: Taraftara karşılık verdi
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Slavia Prag maçında oyundan alınırken tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Milli futbolcunun taraftarlara verdiği karşılık ise gündem oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Kadıköy’de 2-0’lık üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, son dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından ise tribünlerde yaşananlar gündem oldu. Oyundan alınmasının ardından ismi anons edilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.
ISLIĞA KARŞILIK "BRAVO!"
Saha kenarından kulübeye doğru ilerleyen Aktürkoğlu, kendisini protesto eden taraftarlara “Bravo!” diyerek tepki gösterdi. Milli oyuncu, daha sonra soyunma odasına yöneldi.