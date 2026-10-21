Fenerbahçeli eski yıldızdan flaş itiraf: ‘Kulağıma İsmail Kartal ile ilgili bazı duyumlar geliyor’ diyerek açıkladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 2 yaptı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli eski bir futbolcu ise İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında evinde Slavia Prag’ı konuk etti. Mücadelede 2-0 öne geçen temsilcimiz sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, skorun 2-2’ye gelmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal’a tepki gösterdi.
Tribünlerdeki taraftarlar, ‘İsmail istifa’ şeklinde tempo tuttu. Maçın ardından da bu tezahüratları devam etti.
Asist Analiz Youtube kanalında maçı değerlendiren Semih Şentürk ise şu ifadeleri kullandı:
“Daha sezonun başında Oğuz Hoca ile aramızda geçen diyalogda kendisini uyarmıştım; 'Kadro mühendisliğini titizlikle yapın' ricasında bulunmuştum. Bana cevaben, 'Farkındayım, çok doğru tespitler yapıyorsun' demişti.”
“Fakat şu kadroya bakıyorsunuz; takımda tam dört tane orta saha oyuncusu var ama dördü de saf altı numara profilinde.”
“Kulağıma bazı duyumlar geliyor. Aslında İsmail Kartal'ın kurmak istediği kadro bu değil, sahaya yansıtmayı arzuladığı futbol anlayışı da kesinlikle bu değil.”
“Genel tabloya göz gezdirdiğinizde, sahada savunmadan çıkıp ilerideki oyunculara top aktaran, savunma ile hücum arasındaki köprüyü kuran bir tek Ederson kalmış durumda."