PSG'ye Kvaratskhelia şoku: Uzun süre sahalardan uzak kalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de galibiyetin sevinci sakatlık haberleriyle gölgelendi. Fransız ekibinde Ousmane Dembele, Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia karşılaşma sırasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

PSG'de yapılan kontrollerin ardından Kvaratskhelia'nın sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcü yıldızın ön çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat edileceği bildirildi.

Karşılaşmada sakatlanarak kenara gelen diğer iki futbolcunun durumuyla ilgili de bilgi verildi. Ousmane Dembele'nin sol uyluk, Marquinhos'un ise sağ uyluk bölgesinden sakatlandığı belirtildi. İki oyuncunun da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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PSG - Barcelona maçında 6 gol, 4 sakatlık (ÖZET)