PSG - Barcelona maçında 6 gol, 4 sakatlık (ÖZET)
Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 6 golün atıldığı maçta Paris Saint-Germain sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek 3'te 3 yapmayı başardı. Zorlu mücadelede dört futbolcu sakatlandı ve oyuna devam edemedi. PSG-Barcelona maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile Barcelona, futbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma yaşattı. Sahasında İspanyol devini ağırlayan PSG, rakibini 4-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Karşılaşmada PSG’ye galibiyeti getiren goller Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian’dan geldi.
Barcelona’nın golleri ise Xavi Espart ve Lamine Yamal’dan geldi. Sezona 11’de 11 yaparak başlayan Katalan ekibi, bu sonuçla ilk mağlubiyetini yaşadı.
Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde üçte üç yapan PSG, puanını 9’a yükseltti. Barcelona ise 6 puanda kaldı.
Büyük heyecana sahne olan mücadelede sakatlıklar da ön plana çıktı. İki takımda ilk 11’de sahaya çıkan dört futbolcu, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Barcelona’da Dani Olmo, PSG’de ise Ousmane Dembele, Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia oyundan çıkmak zorunda kaldı.