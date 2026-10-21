UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile Barcelona, futbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma yaşattı. Sahasında İspanyol devini ağırlayan PSG, rakibini 4-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşmada PSG’ye galibiyeti getiren goller Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian’dan geldi.

Barcelona’nın golleri ise Xavi Espart ve Lamine Yamal’dan geldi. Sezona 11’de 11 yaparak başlayan Katalan ekibi, bu sonuçla ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde üçte üç yapan PSG, puanını 9’a yükseltti. Barcelona ise 6 puanda kaldı.

DEV MAÇTA 4 FUTBOLCU SAKATLANDI

Büyük heyecana sahne olan mücadelede sakatlıklar da ön plana çıktı. İki takımda ilk 11’de sahaya çıkan dört futbolcu, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Barcelona’da Dani Olmo, PSG’de ise Ousmane Dembele, Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia oyundan çıkmak zorunda kaldı.

PSG - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Paris Saint Germain - Barcelona maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

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