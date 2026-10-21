Beşiktaş Crystal Palace maçına hazır
13:01, 21/10/2026, Çarşamba
AA
Murillo da takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Crystal Palace ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise İngiliz ekibiyle oynanacak müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü ve kanat oyuncusu Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer alamadı.
Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de Crystal Palace ile karşılaşacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Spor
Akyazı'da Fırtına esti: Trabzonspor 2-0 Beşiktaş (ÖZET)
Başlıklar :Avrupa LigiBeşiktaşCrystal Palace