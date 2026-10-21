Yapay zekadan dikkat çeken tahmin! Lille-Galatasaray maçı için skor verdi

Fenerbahçe'den Nathan Ake açıklaması: Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe, Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake hakkında açıklama yaptı. Peki Nathan Ake sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? Ake Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Nathan Ake ile ilgili gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.