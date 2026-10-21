Yapay zekadan dikkat çeken tahmin! Lille-Galatasaray maçı için skor verdi
18:22, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:23, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Lille sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi yapay zekadan dikkat çeken bir skor tahmini geldi.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi yapay zekadan, dikkat çekici bir skor tahmini geldi.
Yapay zeka, mücadelenin 1-1 berabere bitebileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Lille de ilk iki maçında puan alamadı. İki takımın da toparlanmak istemesi, mücadeleyi çekişmeli hâle getirebilir. Bence Lille – Galatasaray maçı 1-1 berabere bitebilir."
İki takımın da henüz puanı bulunmuyor.
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