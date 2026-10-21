Lille - Galatasaray CANLI TRT 1 İZLE || Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden yayınlanıyor?
18:47, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Lille - Galatasaray canlı...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda bu akşam saat 19.45'te Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Lille - Galatasaray maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi üçüncü haftasında Lille ile karşı karşıya geliyor. Fransa'da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. İşte Lille - Galatasaray maçı canlı izleme ekranı...
LİLLE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lille - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
LİLLE - GALATASARAY CANLI SKOR
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Başlıklar :LilleGalatasarayŞampiyonlar Ligi