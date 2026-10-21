Ünlü yorumcudan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama: "Taraftar işte orada patladı"

"Biz fark olur mu diye beklerken bir hatayla skor 2-1’e geldi. Tamam kardeşim, Guendouzi çok büyük bir hata yaptı, kabul ediyorum. Ama bundan niye bu kadar etkileniyorsun? Aynı şekilde oynamaya devam et, rakibi zorlamayı sürdür."



