Ünlü yorumcudan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama: "Taraftar işte orada patladı"
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan İlker Yağcıoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirdi. Yağcıoğlu, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerine de tepki gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertli futbolcuların performansını ve teknik heyetin tercihlerini yorumladı.
Fenerbahçe'nin Guendouzi'nin yaptığı hatanın ardından skorun 2-1'e gelmesiyle oyun anlayışını değiştirmemesi gerektiğini belirten Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Biz fark olur mu diye beklerken bir hatayla skor 2-1’e geldi. Tamam kardeşim, Guendouzi çok büyük bir hata yaptı, kabul ediyorum. Ama bundan niye bu kadar etkileniyorsun? Aynı şekilde oynamaya devam et, rakibi zorlamayı sürdür."
İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliğine tepki gösterdi
Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştiren Yağcıoğlu, milli futbolcunun taraftar tepkilerinden etkilendiğini savundu. Tecrübeli yorumcu, Oğuz Aydın'ın oyundan alınmasını da doğru bulmadığını dile getirdi.
Yağcıoğlu, Kerem'in sahadaki durumuna ilişkin, "Sahada çok kötü oynayan bir Kerem var. Bazen oyuncularınızı oynatarak kaybedersiniz. Israr ederseniz kaybedersiniz. Bugün Kerem, kaybolma noktasına geldi." dedi.
Taraftarların Kerem Aktürkoğlu'na yönelik tepkilerinin oyuncuyu daha da zorlayabileceğini belirten Yağcıoğlu, teknik direktörün değişiklik tercihlerini şu sözlerle eleştirdi:
"Kerem Aktürkoğlu, topu ayağına aldığı an tepki görmeye başladı. Bir oyuncunun bunu tersine çevirmesi çok kolay değil. İsmail Hocam, o zaman Kerem’i çıkar. Niye Oğuz’u çıkarıyorsun? Maçın en iyi oynayanlarından biri. Seyirci orada patladı. Tepki göstermesinin sebebi de o. O değişikliği beğenmedi."
"Her maç Kerem için çok zor geçecek"
Kerem Aktürkoğlu'nun üzerindeki baskıyı aşmasının kolay olmayacağını ifade eden İlker Yağcıoğlu, milli futbolcunun kendisini taraftarlara yeniden kabul ettirebilmesi için etkileyici bir performans sergilemesi gerektiğini söyledi.
Yağcıoğlu, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Bu saatten sonra oynayacağı her maç, Kerem için çok zor geçecek. Kendini affettirebilmesi için olağanüstü bir şey yapması lazım."