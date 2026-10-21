UEFA açıkladı, Fenerbahçeliler çılgına göndü! Yenilen golün baş sorumlusuna "maçın adamı" ödülü verdiler
Şampiyonlar Ligi kulvarında galibiyeti son dakikalarda kaçıran temsilcimizde geceye damga vuran bir ödül krizi yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmaya etkili başladı.
Sarı-lacivertliler kısa sürede iki farklı üstünlük yakalasa da skoru koruyamadı ve maçın son bölümünde kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından UEFA tarafından açıklanan maçın oyuncusu ödülü ise gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Matteo Guendouzi'nin ödüle layık görülmesi, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada tepki göstermesine neden oldu.
Guendouzi'nin hatası da gündeme geldi
Matteo Guendouzi'nin maçın oyuncusu seçilmesi, özellikle Slavia Prag'ın 15. dakikada Provod ile bulduğu golde yaşanan pozisyon nedeniyle tartışıldı.
Fransız futbolcunun bu golde yaptığı hata, sarı-lacivertli taraftarların ödül kararına yönelik eleştirilerinde öne çıktı.
Fenerbahçe'nin iki farklı üstünlüğünü koruyamaması ve son dakikalarda galibiyeti kaçırması, taraftarların hayal kırıklığını artırırken UEFA'nın tercihi de tartışmanın merkezine yerleşti.