Şampiyonlar Ligi koşu mesafeleri şaşırttı: Temsilcimiz son sırada

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç haftanın koşu mesafesi verileri açıklandı. Sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, maç başına katettiği mesafeyle 36 takımın yer aldığı sıralamanın son basamağında kaldı.

Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda 18 yıl aradan sonra boy gösteren sarı-lacivertliler, oynadığı ilk üç karşılaşmada maç başına ortalama 110 kilometre koştu. Bu sonuçla listenin son sırasında yer alan Fenerbahçe, kadro yaş ortalamasıyla da dikkat çekti. Inter’in ardından 28,1 yaş ortalamasıyla turnuvanın en yaşlı ikinci ekibi olan sarı-lacivertlilerin fiziksel performansı istatistiklere yansıdı.

Galatasaray da alt sıralarda

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Galatasaray da koşu mesafesi sıralamasında üst sıralara çıkamadı. İlk üç maçta ortalama 114 kilometre mesafe kateden sarı-kırmızılı takım, 36 ekip arasında 29. sırada kendine yer buldu.

Zirvede Bodo var

Takımların maç başına koşu mesafelerinde ilk sırayı 123 kilometre ortalamasıyla Bodo aldı. Borussia Dortmund, 122 kilometrelik ortalamayla ikinci sırada bulunurken Club Brugge ise 121 kilometreyle üçüncü oldu.

Spor

Dev derbi öncesi İsmail Kartal’ın Osimhen planı: Sürpriz isme görev verecek