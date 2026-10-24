Lille Galatasaraylı ismi gözüne kestirdi

Kızıltaş, genç kalecinin sarı-kırmızılı kulüple henüz sözleşme yenilemediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





“Lille'in planlamasında Galatasaray'dan Jankat Yılmaz var. Jankat Yılmaz, Galatasaray'la henüz sözleşme uzatamadı. Şöyle bir planlama yapmış olabilirler; Berke Özer'in Avrupa'dan takipleri var, özellikle Serie A'da. Geçen sezon Milan ile anılmıştı.”