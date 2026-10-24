Lille Galatasaraylı ismi gözüne kestirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 4-2 mağlup olan Lille’in, sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusunu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Fransız temsilcisinin, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamayan oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fransız ekibinin transfer planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Ferhat Kızıltaş, Tivibu Spor'da yaptığı değerlendirmede Lille'in Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz ile ilgilendiğini söyledi.
Kızıltaş, genç kalecinin sarı-kırmızılı kulüple henüz sözleşme yenilemediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Lille'in planlamasında Galatasaray'dan Jankat Yılmaz var. Jankat Yılmaz, Galatasaray'la henüz sözleşme uzatamadı. Şöyle bir planlama yapmış olabilirler; Berke Özer'in Avrupa'dan takipleri var, özellikle Serie A'da. Geçen sezon Milan ile anılmıştı.”
Galatasaray altyapısında yetişen 1,93 metre boyundaki Jankat Yılmaz, bu sezon Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın kalesini korumuştu.
22 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde daha önce kiralık olarak Adanaspor ve Eyüpspor formalarını da giydi.
Lille'in Jankat'a yönelik ilgisinin, Berke Özer'in geleceğine bağlı bir transfer planlamasının parçası olabileceği öne sürülüyor.