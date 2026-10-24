Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın tepkisi: "20 yıllık sözleşme verin"

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sarf ettiği sözler spor gündemine oturdu.

Hacıosmanoğlu törende, "Ben onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Sonra da zekası zaten başka bir şey. Biliyorsunuz, ayağıyla basket atan bir adam" ifadelerini kullanmıştı.

KontraSpor YouTube kanalında yayınlanan programda konuşan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Bu tür özelliklerin antrenörlük yeterliliğiyle bir tutulamayacağını belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi daraldım yine. Sıkıldım abi, bunalıyorum abi! Ayakla basket atmanın A Milli Takım'ın teknik direktörlük kriteriyle ne alakası var? Nedir, ayağıyla basket atıyor! Leblebiyi havaya atıp ağzıyla tutabilene de 20 yıllık sözleşme verin o zaman. Bu nasıl bir kriterdir?"

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