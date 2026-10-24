Yapay zekâdan çarpıcı derbi tahmini: O ihtimale yer vermediler
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi yapay zekânın skor tahminleri dikkat çekti. Tahminlerde sadece o ihtimale yer verilmedi.
Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Lider Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da ezeli rakibi Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın hazırlıkları sürerken yapay zekâdan da derbiye ilişkin tahminler geldi.
Şampiyonlar Ligi’nde son dakikada kalesinde gördüğü golle sahasında iki puan bırakan Fenerbahçe’de takımın performansı tartışılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin derbide alacağı sonuç, teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği açısından da önem taşıyor. Olası bir mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adamın görevine son verilebilir.
Galatasaray cephesinde ise moraller yüksek. Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanından 4-2’lik galibiyetle dönen sarı-kırmızılı ekip, derbiye hem lider hem de özgüvenli bir şekilde hazırlanıyor.
Yapay zekâdan derbi için çarpıcı skor tahminleri
Dev karşılaşma öncesinde ChatGPT, Grok ve Gemini'ye yöneltilen veriler doğrultusunda maçın olası senaryoları ve skor tahminleri değerlendirildi. Yapay zekâ araçları, derbide farklı oyun senaryolarına dikkat çekse de tahminlerde ortak bir nokta öne çıktı.
ChatGPT: Tahminim, ilk yarıda temkinli bir oyun ve ikinci yarıda daha fazla risk alan iki takım yönünde. Taraflardan biri öne geçse bile diğerinin reaksiyon göstermesi şaşırtıcı olmaz. (Skor tahmini: 1-1.)
Grok: Yoğun, tempolu, duygusal ve gollü bir derbi. (Skor tahmini: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe.)
Gemini: İlk 20-30 dakikada Galatasaray'ın baskılı oyunu Fenerbahçe'yi geriye itebilir. Bu süreçte Galatasaray erken bir gol bulamazsa, Fenerbahçe oyunun temposunu düşürerek kontrolü eline almaya çalışacaktır. İkinci yarıda fiziki yıpranmalarla birlikte alanların açılması, kontra atak fırsatlarını artıracaktır.
(Skor tahmini: 1-1.)
Fenerbahçe galibiyetini öngörmedi
Üç yapay zekâ aracının tahminleri değerlendirildiğinde Galatasaray'ın galibiyeti ve beraberlik ihtimalleri öne çıktı.