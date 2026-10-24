Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak İsmail Kartal açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. Seçim sürecinde teknik direktörlük planında Aykut Kocaman'ın bulunduğunu belirten Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya mayıs ayına kadar sabretme çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler gündemdeki yerini korurken Başkan Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Yıldırım, seçim döneminde teknik direktör tercihi konusunda yaşananları hatırlatarak kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"İsmail Hoca benim kafamda yoktu"

Teknik direktörlük planında Aykut Kocaman'ın bulunduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, seçim sürecinde kendisine yapılan çağrılara dikkat çekti.

Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemem için seçim dönemi her gittiğim toplantıda laflar söylemediniz mi? İsmail Hoca'yı getirin demediniz mi? Ne istiyorsunuz ya?"

"Mayıs'a kadar sabredin"

İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler karşısında sabır çağrısı yapan Yıldırım, futbolun içinde beklenmedik sonuçların yaşanabileceğini vurguladı. Slavia Prag karşılaşmasında yaşanan skor değişimine de değinen Yıldırım, takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin önemli maçları kazanabileceğine inandığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mayıs'a kadar sabredin ya. Slavia Prag 2-0'dan 2-2 olabilir bu... Liverpool'u ve Galatasaray'ı yeneriz."

'Kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim'

"Slavia Prag maçında bağırdılar: "İsmail Kartal istifa." İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi?"

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