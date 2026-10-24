Aston Villa - Manchester City CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
13:31, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Aston Villa - Manchester City canlı...
İngiltere Premier Lig 8. haftasında Aston Villa evinde lider Manchester City'i ağırlıyor. Bugün saat 14.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Aston Villa - Manchester City maçını canlı izlemek ve canlı skor ekranı için haberimize bakabilirsiniz.
Premier Lig'in 8. haftasında bugün saat 14.30'da Aston Villa. ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Aston Villa - Manchester City canlı izleme linki haberimizde.
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY CANLI ANLATIM
Aston Villa - Manchester City maçının canlı anlatımı için
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
Aston Villa - Manchester City maçını canlı izlemek için
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Başlıklar :Aston VillaManchester CityPremier Lig