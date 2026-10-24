Aston Villa - Manchester City CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

Aziz Yıldırım iki kritik maç için konuştu: Galatasaray ve Liverpool iddiası gündem oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli takımın kritik maçlarına ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu. Önce Galatasaray derbisi, ardından Liverpool karşılaşması için galibiyet mesajı veren Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal hakkındaki tartışmalara da değinerek tecrübeli çalıştırıcıyı görevden göndermeyeceğini söyledi.