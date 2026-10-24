Fenerbahçeli yıldız oynamaktan korkuyor: Aziz Yıldırım isim verdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın oyuncularına yönelik eleştiriler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, gelen tepkilerden dolayı yıldız ismin sahaya çıkmaktan korktuğunu belirtti.
Fenerbahçe'de takımın performansına yönelik tartışmalar sürerken Aziz Yıldırım'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.
Sarı-lacivertli camiaya seslenen Yıldırım, futbolcuların üzerindeki baskının takıma zarar verebileceğini belirterek özellikle İsmail Yüksek üzerinden önemli mesajlar verdi.
Futbolcuların eleştiriler karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, İsmail Yüksek'in durumuna dikkat çekti.
“Biz İsmail Yüksek'ten faydalanacağız, siz saldırdıkça faydalanamıyoruz. Adam sahaya çıkıyor, korkuyor.”
Fenerbahçe kadrosunun yeterli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, ihtiyaç duyulması halinde takviye yapılabileceğini söyledi.
“Bütün Fenerbahçe camiasına söylüyorum, oyuna geliyorsunuz. Herkes şapkayı önüne koysun, söylediklerimi düşünsün. Bu takım iyi takım, takviye gerekiyorsa, yaparız.”
“Bu takıma inanın. Takviye gerekiyorsa, yaparız. Şimdi biz daha çok işin içine gireceğiz. Bunlar karakterli oyuncular ama biz sahip çıkmazsak, dağılırlar. Rica ediyorum, sahip çıkın.”