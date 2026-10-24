Fenerbahçeli yıldız oynamaktan korkuyor: Aziz Yıldırım isim verdi

Fenerbahçe'de takımın performansına yönelik tartışmalar sürerken Aziz Yıldırım'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Sarı-lacivertli camiaya seslenen Yıldırım, futbolcuların üzerindeki baskının takıma zarar verebileceğini belirterek özellikle İsmail Yüksek üzerinden önemli mesajlar verdi.

Futbolcuların eleştiriler karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, İsmail Yüksek'in durumuna dikkat çekti.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Biz İsmail Yüksek'ten faydalanacağız, siz saldırdıkça faydalanamıyoruz. Adam sahaya çıkıyor, korkuyor.”

“Bu takıma inanın”

Fenerbahçe kadrosunun yeterli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, ihtiyaç duyulması halinde takviye yapılabileceğini söyledi.

Taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını isteyen Yıldırım, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bütün Fenerbahçe camiasına söylüyorum, oyuna geliyorsunuz. Herkes şapkayı önüne koysun, söylediklerimi düşünsün. Bu takım iyi takım, takviye gerekiyorsa, yaparız.”

Takımın karakterli oyunculardan oluştuğunu belirten Yıldırım, camianın desteğinin önemini de şu sözlerle vurguladı:

“Bu takıma inanın. Takviye gerekiyorsa, yaparız. Şimdi biz daha çok işin içine gireceğiz. Bunlar karakterli oyuncular ama biz sahip çıkmazsak, dağılırlar. Rica ediyorum, sahip çıkın.”

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