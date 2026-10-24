Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Dudak uçuklatan rakam
12:35, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:40, 24/10/2026, Cumartesi
AA
Fenerbahçe'nin toplam borcu divan kurulunda açıklandı.
Fenerbahçe Kulübünün toplam borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğu belirtildi.
Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunu açıkladı.
Vodina, 1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 13 milyar 935 milyon lira, birikmiş öz kaynak zararının 278 milyon lira olduğunu duyurdu.
Vodina, kulübün toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere aktardı.
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Başlıklar :FenerbahçeAziz YıldırımFutbol