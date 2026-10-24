Mourinho'dan El Clasico için Arda Güler kararı

Real Madrid'in Barcelona ile oynayacağı El Clasico öncesinde teknik direktör Jose Mourinho kadrosunu belirledi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli çalıştırıcı, üzerinde durduğu üç farklı kadro seçeneğinde de milli futbolcu Arda Güler'e yer verdi.

Genç yıldızın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenirken, sahadaki pozisyonunu Federico Valverde'nin görev yeri belirleyecek.

3 FARKLI PLANDA DA YER ALIYOR

Mourinho'nun ilk planında Federico Valverde'nin sağ bekte görev yapması öngörülüyor. Bu senaryoda Arda Güler'in orta sahada oynaması, Endrick veya Bernardo Silva'nın ise sağ kanatta forma giymesi bekleniyor.

İkinci seçenekte sağ bek pozisyonu için Denzel Dumfries ya da Trent Alexander-Arnold düşünülüyor. Bu tercihin hayata geçmesi halinde Arda Güler'in sağ kanatta görev alabileceği, Valverde'nin ise Aurelien Tchouameni ile birlikte orta sahada oynayacağı belirtiliyor.

Üçüncü planda da sağ bekte Dumfries veya Trent Alexander-Arnold seçenekleri öne çıkıyor. Bu senaryoda Valverde'nin sağ kanatta, Arda Güler'in ise merkezde değerlendirilmesi gündemde.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki sezonun ilk El Clasico karşılaşması 25 Ekim Pazar günü saat 23.00'te Camp Nou'da oynanacak.

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