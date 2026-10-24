Tüm dünya o maça kilitlendi! "Sihir sahaya geri dönüyor" diyerek duyurdular: Ronaldinho yeniden yeşil sahalara çıkıyor
Futbol dünyasının efsane ismi Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra sürpriz bir kararla yeniden resmi bir maçta forma giymeye hazırlanıyor.
Futbol dünyası, yıllar sonra sahalara dönmeye hazırlanan Ronaldinho'nun heyecanını yaşıyor. İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC, Brezilyalı efsanenin 15 Kasım'da Forli ile oynanacak karşılaşmada takımın formasını giyeceğini resmen duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sihir sahaya geri dönüyor" mesajı paylaşıldı. Ravenna, Ronaldinho'nun dönüşünü duyururken "Geri dönüş gerçek" ifadesini de kullandı.
Ronaldinho 15 Kasım'da sahaya çıkacak
Ravenna ile Forli arasında oynanacak karşılaşma, 15 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Benelli Stadı'nda başlayacak. Kulübün açıklamasına göre Ronaldinho, Romagna derbisi olarak bilinen mücadelede Ravenna formasını giyecek.
Ravenna Kulübü Başkanı Ignazio Cipriani de İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, bu gelişmenin uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir hedef olduğunu belirtti.
Cipriani, "Bize bunun imkansız olduğunu söylediler. 15 Kasım'da Ronaldinho, Benelli Stadyumu'nda Forli derbisi kadar önemli bir maçta bizim formamızı giyerek sahaya çıkacak. İlk günden beri buna inandık ve tüm ekibimizin tutkusu ve çabası sayesinde, imkansız görünen bir fikri herkesin heyecanla beklediği bir etkinliğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.
Son resmî maçını 2015'te oynadı
Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, futbol tarihinin en özel yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Brezilyalı yıldız, 2002 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2005'te Ballon d'Or ödülünü kazandı.
Ronaldinho'nun son resmî maçı, 2015 yılında Brezilya ekibi Fluminense formasıyla geldi. Yıldız futbolcu, 2018'de profesyonel futbolu bıraktığını açıklamıştı. Ravenna ile yapılacak karşılaşma, bu nedenle futbolseverler açısından büyük ilgi uyandırıyor.
Ravenna'nın hedefi Serie B
Ronaldinho'nun forma giyeceği Ravenna, İtalya Serie C B Grubu'nda mücadele ediyor. Takım, lider Spezia'nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Ravenna'nın sezonu bu konumda tamamlaması halinde Serie B'ye yükselmek için play-off oynama hakkı elde etmesi bekleniyor. Ronaldinho'nun sahaya çıkacağı karşılaşmanın hem kulüp hem de futbolseverler açısından unutulmaz bir etkinliğe dönüşmesi hedefleniyor.
Brezilyalı efsanenin Ravenna formasıyla yalnızca bu maçta mı oynayacağı, yoksa sahalara dönüşünün devam edip etmeyeceği konusunda ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.