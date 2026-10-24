Tüm dünya o maça kilitlendi! "Sihir sahaya geri dönüyor" diyerek duyurdular: Ronaldinho yeniden yeşil sahalara çıkıyor

Cipriani, "Bize bunun imkansız olduğunu söylediler. 15 Kasım'da Ronaldinho, Benelli Stadyumu'nda Forli derbisi kadar önemli bir maçta bizim formamızı giyerek sahaya çıkacak. İlk günden beri buna inandık ve tüm ekibimizin tutkusu ve çabası sayesinde, imkansız görünen bir fikri herkesin heyecanla beklediği bir etkinliğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.