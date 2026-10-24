Anasayfa
Spor
Futbol
Tüm dünya o maça kilitlendi! "Sihir sahaya geri dönüyor" diyerek duyurdular: Ronaldinho yeniden yeşil sahalara çıkıyor

Tüm dünya o maça kilitlendi! "Sihir sahaya geri dönüyor" diyerek duyurdular: Ronaldinho yeniden yeşil sahalara çıkıyor

13:45, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:50, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Tüm dünya o maça kilitlendi! "Sihir sahaya geri dönüyor" diyerek duyurdular: Ronaldinho yeniden yeşil sahalara çıkıyor

Futbol dünyasının efsane ismi Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra sürpriz bir kararla yeniden resmi bir maçta forma giymeye hazırlanıyor.

Futbol dünyası, yıllar sonra sahalara dönmeye hazırlanan Ronaldinho'nun heyecanını yaşıyor. İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC, Brezilyalı efsanenin 15 Kasım'da Forli ile oynanacak karşılaşmada takımın formasını giyeceğini resmen duyurdu.


Futbol dünyası, yıllar sonra sahalara dönmeye hazırlanan Ronaldinho'nun heyecanını yaşıyor. İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna FC, Brezilyalı efsanenin 15 Kasım'da Forli ile oynanacak karşılaşmada takımın formasını giyeceğini resmen duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sihir sahaya geri dönüyor" mesajı paylaşıldı. Ravenna, Ronaldinho'nun dönüşünü duyururken "Geri dönüş gerçek" ifadesini de kullandı.


Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sihir sahaya geri dönüyor" mesajı paylaşıldı. Ravenna, Ronaldinho'nun dönüşünü duyururken "Geri dönüş gerçek" ifadesini de kullandı.

Ronaldinho 15 Kasım'da sahaya çıkacak

Ravenna ile Forli arasında oynanacak karşılaşma, 15 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Benelli Stadı'nda başlayacak. Kulübün açıklamasına göre Ronaldinho, Romagna derbisi olarak bilinen mücadelede Ravenna formasını giyecek.


Ronaldinho 15 Kasım'da sahaya çıkacakRavenna ile Forli arasında oynanacak karşılaşma, 15 Kasım Pazar günü saat 17.30'da Benelli Stadı'nda başlayacak. Kulübün açıklamasına göre Ronaldinho, Romagna derbisi olarak bilinen mücadelede Ravenna formasını giyecek.

Ravenna Kulübü Başkanı Ignazio Cipriani de İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, bu gelişmenin uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir hedef olduğunu belirtti.


Ravenna Kulübü Başkanı Ignazio Cipriani de İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, bu gelişmenin uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir hedef olduğunu belirtti.

Cipriani, "Bize bunun imkansız olduğunu söylediler. 15 Kasım'da Ronaldinho, Benelli Stadyumu'nda Forli derbisi kadar önemli bir maçta bizim formamızı giyerek sahaya çıkacak. İlk günden beri buna inandık ve tüm ekibimizin tutkusu ve çabası sayesinde, imkansız görünen bir fikri herkesin heyecanla beklediği bir etkinliğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Cipriani, "Bize bunun imkansız olduğunu söylediler. 15 Kasım'da Ronaldinho, Benelli Stadyumu'nda Forli derbisi kadar önemli bir maçta bizim formamızı giyerek sahaya çıkacak. İlk günden beri buna inandık ve tüm ekibimizin tutkusu ve çabası sayesinde, imkansız görünen bir fikri herkesin heyecanla beklediği bir etkinliğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Son resmî maçını 2015'te oynadı

Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, futbol tarihinin en özel yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Brezilyalı yıldız, 2002 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2005'te Ballon d'Or ödülünü kazandı.


Son resmî maçını 2015'te oynadıBarcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, futbol tarihinin en özel yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Brezilyalı yıldız, 2002 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2005'te Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Ronaldinho'nun son resmî maçı, 2015 yılında Brezilya ekibi Fluminense formasıyla geldi. Yıldız futbolcu, 2018'de profesyonel futbolu bıraktığını açıklamıştı. Ravenna ile yapılacak karşılaşma, bu nedenle futbolseverler açısından büyük ilgi uyandırıyor.


Ronaldinho'nun son resmî maçı, 2015 yılında Brezilya ekibi Fluminense formasıyla geldi. Yıldız futbolcu, 2018'de profesyonel futbolu bıraktığını açıklamıştı. Ravenna ile yapılacak karşılaşma, bu nedenle futbolseverler açısından büyük ilgi uyandırıyor.

Ravenna'nın hedefi Serie B

Ronaldinho'nun forma giyeceği Ravenna, İtalya Serie C B Grubu'nda mücadele ediyor. Takım, lider Spezia'nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.


Ravenna'nın hedefi Serie BRonaldinho'nun forma giyeceği Ravenna, İtalya Serie C B Grubu'nda mücadele ediyor. Takım, lider Spezia'nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ravenna'nın sezonu bu konumda tamamlaması halinde Serie B'ye yükselmek için play-off oynama hakkı elde etmesi bekleniyor. Ronaldinho'nun sahaya çıkacağı karşılaşmanın hem kulüp hem de futbolseverler açısından unutulmaz bir etkinliğe dönüşmesi hedefleniyor.


Ravenna'nın sezonu bu konumda tamamlaması halinde Serie B'ye yükselmek için play-off oynama hakkı elde etmesi bekleniyor. Ronaldinho'nun sahaya çıkacağı karşılaşmanın hem kulüp hem de futbolseverler açısından unutulmaz bir etkinliğe dönüşmesi hedefleniyor.

Brezilyalı efsanenin Ravenna formasıyla yalnızca bu maçta mı oynayacağı, yoksa sahalara dönüşünün devam edip etmeyeceği konusunda ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.


Brezilyalı efsanenin Ravenna formasıyla yalnızca bu maçta mı oynayacağı, yoksa sahalara dönüşünün devam edip etmeyeceği konusunda ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Başlıklar :İtalya Serie ARonaldinhoRavenna FC
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026