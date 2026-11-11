Galatasaray Divan Kurulu'nda gündem olan Osimhen çıkışı: "Maaşını geri vereceksin!"

Galatasaray Divan Kurulu'nun aylık olağan toplantısında Turcan Bolayır'ın açıklamaları dikkat çekti. Sarı-kırmızılı futbolcular Singo ve Victor Osimhen hakkında konuşan Bolayır, Fildişi Sahilli oyuncuyu eleştirirken Nijeryalı golcünün sakatlığını da zemine bağlamasına tepki gösterdi.
Galatasaray Divan Kurulu'nun aylık olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda söz alan Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, sarı-kırmızılı takımın futbolcularından Singo'yu eleştirdi.
Bolayır, "O Singo denilen bir adam var.Tango mu yapıyor, Singo mu yapıyor, ne yapıyor ya? Yok adam ya!" ifadelerini kullandı.
"Hocam futbolcu ismi vermeyelim" uyarısına ise Bolayır, "Babası anası vermemiş mi isim buna? Karşıyım buna ben" cevabını verdi.
Sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak olan Victor Osimhen hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bolayır, Nijeryalı futbolcunun zemin nedeniyle sakatlanmasına inanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Victor Osimhen saha yüzünden sakatlanmış. İnanmıyorum kardeşim, inanmıyorum! Balçık sahada 8 forma değiştiren futbolcular vardı. İsfendiyar Açıksöz ağabey fırtına gibiydi çamurlar içinde. Ağabeylerimizden Turgay Şeren vardı, onlara yetiştim ben, 3-4 sınıf benden büyüklerdi.Onlar pek sakatlanmıyordu. Direğe çarpması lazımdı, ördek gibi kayarak düşmesi lazımdı sakatlanması için. Onlara bir şey olmuyordu. Osimhen sakatlandı. O maçlara çıkmadığın zaman aldığın parayı geri vereceksin! Sosyalist falan değilim. Sen o günkü maaşını alamazsın, sakatlanma, dikkat et kendine. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum. Mutlaka kaslarında bir şey vardır. Her milli maç arafesinde 3-4 tane futbolcu sakat."
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