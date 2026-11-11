Galatasaray Divan Kurulu'nda gündem olan Osimhen çıkışı: "Maaşını geri vereceksin!"

Bolayır, "O Singo denilen bir adam var.Tango mu yapıyor, Singo mu yapıyor, ne yapıyor ya? Yok adam ya!" ifadelerini kullandı.





"Hocam futbolcu ismi vermeyelim" uyarısına ise Bolayır, "Babası anası vermemiş mi isim buna? Karşıyım buna ben" cevabını verdi.