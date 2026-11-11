Türkiye maçı öncesi Belçika’da sakatlık depremi: Forma giyemeyecek!

Dirk Kuyt'tan paylaşım geldi: "Bu bir veda değil"

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt, veda mesajı yayımladı. 46 yaşındaki antrenör, "Bu bir veda değil, tekrar görüşene dek bir ara veriyoruz" dedi.