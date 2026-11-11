Türkiye maçı öncesi Belçika’da sakatlık depremi: Forma giyemeyecek!

UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik randevu öncesinde rakip cepheden sarsıcı bir son dakika haberi geldi.
Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku gelişmesi yaşandı. Belçika Futbol Federasyonu, kalçasında hafif bir sorun bulunan tecrübeli golcünün Türkiye ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.
BELÇİKA'DA LUKAKU YOK
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Belçika'da Romelu Lukaku kadroda yer alamayacak.
Kalçasındaki rahatsızlık nedeniyle maçta görev yapamayacağı açıklanan yıldız futbolcunun yokluğu, Belçika'nın hücum hattında önemli bir eksiklik oluşturacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
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