9 Süper Lig takımı PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Gaziantep FK, Samsunspor, Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler, Göztepe, Erzurumspor FK, Çorum FK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi.

Sevk gerekçeleri arasında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler yer aldı.

Gaziantep FK iki ayrı ihlalden, Çorum FK ve Fenerbahçe ise hem çirkin ve kötü tezahürat hem de talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Kulüpler hakkında verilecek disiplin kararları kurulun değerlendirmesinin ardından belli olacak.

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