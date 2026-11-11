Emre Belözoğlu rica etti: Aziz Yıldırım artık bunu yapmayacak

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronundan başkan Aziz Yıldırım'a gelen özel rica ise kulüpte dikkat çeken bir kararın alınmasını sağladı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından kulüpte değişim süreci devam ediyor. Samandıra'da sağlık heyeti, personel ve futbol yapılanmasına yönelik önemli adımlar atan sarı-lacivertlilerde Belözoğlu'nun, başkan Aziz Yıldırım'dan özel bir istekte bulundu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AZİZ YILDIRIM'A RİCA
Geçmişte gerçekleştirilen divan toplantılarında futbolcuların maaşları hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Aziz Yıldırım'a, teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken bir talep geldi.
Gazeteci Aygün Özipek'in aktardığına göre Belözoğlu, Aziz Yıldırım'dan bundan sonraki konuşmalarında futbolcuların isimlerini anmamasını rica etti.
KABUL ETTİ
Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun bu ricasını kabul etti. Buna göre Yıldırım, bundan sonraki açıklamalarında oyuncuların isimlerini doğrudan kullanmayacak.
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