Manchester United Carrick'i gönderiyor: Yeni teknik direktörü açıkladılar

Mauricio Pochettino kariyeri ve başarıları





Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan 54 yaşındaki Pochettino; Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli kulüplerde görev yaptı.





Özellikle Tottenham döneminde gösterdiği performansla dikkat çeken Arjantinli teknik adam, İngiliz ekibini 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Premier Lig'de iki kez üst üste ilk üç içerisinde yer alan Pochettino, 2016-2017 sezonunu ise ikinci sırada tamamladı.





Paris Saint-Germain'in başında 2021-2022 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı da kazandı.





Son olarak 2023-2024 sezonunda Chelsea'yi çalıştıran Pochettino, Londra ekibiyle ligde altıncı sırayı elde etti ve Lig Kupası finaline yükseldi.





Eylül 2024'te ABD Milli Takımı'nın başına geçen Pochettino, 2026 Dünya Kupası sürecinde de takımın teknik direktörlüğünü üstlendi.





Manchester United'ın anlaşmayı tamamlaması halinde Pochettino, kariyerinde yeniden Premier Lig'e dönerek Old Trafford'da yeni bir sayfa açacak.