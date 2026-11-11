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Helal olsun Arda! Milli futbolcunun hakem kamerasına yansıyan sözleri gündem oldu

08:50, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:58, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Real Madrid'in Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, bu kez yaptığı hareketle gündem oldu. Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde milli futbolcunun, takımına penaltı kazandırabilecek pozisyonun ardından hakeme verdiği cevap dikkat çekti.

LaLiga'nın 12. haftasında Valencia'ya konuk olan Real Madrid, Arda Güler'in 1 gol ve 1 asistlik performans sergilediği mücadeleden 3-0 galip ayrılmıştı.

Karşılaşmanın oyuncusu seçilen 21 yaşındaki futbolcunun maç sırasında yaşadığı bir an ise sonradan paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde Arda Güler'in, tartışmalı bir pozisyonun ardından hakeme takımının lehine penaltı verilmemesi gerektiğini söylediği görüldü.

Milli futbolcunun hakeme, "Bu penaltı değildi. Bana neredeyse vuruyordu ama penaltı değildi" ifadelerini kullandığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Başlıklar :La LigaReal MadridArda GülerValencia
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Helal olsun Arda! Milli futbolcunun hakem kamerasına yansıyan sözleri gündem oldu

LaLiga'nın 12. haftasında Valencia'ya konuk olan Real Madrid, Arda Güler'in 1 gol ve 1 asistlik performans sergilediği mücadeleden 3-0 galip ayrılmıştı.

Karşılaşmanın oyuncusu seçilen 21 yaşındaki futbolcunun maç sırasında yaşadığı bir an ise sonradan paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde Arda Güler'in, tartışmalı bir pozisyonun ardından hakeme takımının lehine penaltı verilmemesi gerektiğini söylediği görüldü.

Milli futbolcunun hakeme, "Bu penaltı değildi. Bana neredeyse vuruyordu ama penaltı değildi" ifadelerini kullandığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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