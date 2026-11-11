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Fransa'da peş peşe sakatlıklar: İki yıldız kadrodan çıkarıldı

11:29, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:41, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fransa Milli Takımı

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız ile karşılaşacak Fransa'da sakatlık şoku yaşandı. İki yıldız sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, bir futbolcu ilk kez milli davet aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak Fransa'da sakatlık şoku yaşanıyor. Fransız ekibinde Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Inter forması giyen Marcus Thuram, Como karşılaşmasında sağ arka adalesinde ağrı hissetti. Tedavisi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından kulübüne dönmesine karar verildi.

Kroupi ilk kez milli takımda

Thuram'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Fransa Milli Takımı'na 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi davet edildi. Genç futbolcu böylece kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna girme başarısı gösterdi.

Tchouameni de kadrodan çıkarıldı

Fransa'nın bir diğer önemli kaybı ise Aurelien Tchouameni oldu. Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Fransa Futbol Federasyonu, Real Madrid sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından Tchouameni'nin kulübüne dönmesine karar verildiğini duyurdu. Yıldız futbolcunun yerine ise kadroya yeni bir isim çağrılmayacak.

Böylece Fransa, Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye karşılaşmalarına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.



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Başlıklar :FransaUEFA Uluslar LigiTürkiye
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Fransa'da peş peşe sakatlıklar: İki yıldız kadrodan çıkarıldı
Fransa Milli Takımı
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