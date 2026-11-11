Lamine Yamal'dan sokakta gençlere sürpriz: Restoran adresi sordu, gençlere unutulmaz hediye verdi

İspanya'nın şampiyonluğunun ardından bu sözünü yerine getirmek için harekete geçen Yamal'ın sokaklarda taraftarlarla buluştuğu ve çeşitli hediyeler verdiği aktarıldı.

Genç futbolcunun iki taraftara yaptığı sürpriz de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.