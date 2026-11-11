Lamine Yamal'dan sokakta gençlere sürpriz: Restoran adresi sordu, gençlere unutulmaz hediye verdi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, aracıyla seyir halindeyken durdurduğu taraftarlarla kurduğu diyalogla gündeme oturdu.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, saha dışındaki davranışlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. İspanya sokaklarında iki gençle karşılaşan 19 yaşındaki futbolcu, kendilerine yönelttiği restoran sorusunun ardından yaptığı sürprizle dikkat çekti.
RESTORAN TAVSİYESİ İSTEDİ
Aracıyla Barcelona sokaklarında ilerleyen Lamine Yamal, yol kenarında yürüyen iki genci fark ederek aracının camını indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak, sakin bir restoran aradığını belirten İspanyol yıldız, gençlerden çevredeki mekanlar hakkında tavsiye istedi.
Karşılarında Barcelona'nın yıldız futbolcusunu gören iki genç, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yamal'ın sorusunu yanıtlayan gençler, kendisine restoran önerisinde bulundu.
KULAKLIKLARI HEDİYE ETTİ
Aldığı tavsiye karşılığında gençlere teşekkür etmek isteyen Yamal, aracından çıkardığı iki kulaklığı onlara hediye etti. Beats marka kulaklıkları alan gençler, yaşadıkları şaşkınlığın ardından yıldız futbolcuyla fotoğraf da çektirdi.
Söz konusu görüntülerde Yamal'ın gençlerle sohbet ettiği ve hediyelerini verdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.
100 KULAKLIK SÖZÜNÜ TUTTU
Yaşanan olayın, Yamal'ın Dünya Kupası öncesinde verdiği bir sözün parçası olduğu ortaya çıktı. İspanyol futbolcu, milli takımın şampiyon olması halinde taraftarlara 100 kulaklık hediye edeceğini açıklamıştı.
İspanya'nın şampiyonluğunun ardından bu sözünü yerine getirmek için harekete geçen Yamal'ın sokaklarda taraftarlarla buluştuğu ve çeşitli hediyeler verdiği aktarıldı.
Genç futbolcunun iki taraftara yaptığı sürpriz de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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