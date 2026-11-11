Serdal Adalı'dan Talisca cevabı

Gazeteci Serdar Sarıdağ, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Başkan Adalı ile bizzat görüştüğünü ifade ederek şu sözleri aktardı:





"Bizzat Başkan Serdar Adalı'ya sordum; 'Bizim gündemimizde Talisca yok' dedi. Hoca Talisca'yı konuştu mu, hayır. Hiç transferde gündeme gelmedi."