Serdal Adalı'dan Talisca cevabı

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a dönebileceği öne sürülen Anderson Talisca hakkında siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde Beşiktaş'a dönebileceği iddia edilmişti.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı'nın ise bu iddiaları yalanladığı belirtildi.
Gazeteci Serdar Sarıdağ, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Başkan Adalı ile bizzat görüştüğünü ifade ederek şu sözleri aktardı:
"Bizzat Başkan Serdar Adalı'ya sordum; 'Bizim gündemimizde Talisca yok' dedi. Hoca Talisca'yı konuştu mu, hayır. Hiç transferde gündeme gelmedi."
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımla çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asist kaydetti. Brezilyalı futbolcu, bu performansıyla Beşiktaş taraftarlarının hafızasında yer edinmişti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.