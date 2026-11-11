Alex de Souza 2. Lig'e imza atıyor: Yeni adresini duyurdular

Teknik direktörlük kariyerini Brezilya'da sürdüren Alex de Souza'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Athletic'in başında görev yapan efsane futbolcuya, ülkenin bir başka ekibi Fortaleza'nın talip olduğu öne sürüldü.





Globo'da yer alan habere göre Fortaleza yönetimi, Alex de Souza'yı takımın başına getirmek istiyor. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilirken, Brezilyalı teknik adamın kendisine gösterilen ilgiye olumlu yaklaştığı aktarıldı.