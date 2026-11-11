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Alex de Souza 2. Lig'e imza atıyor: Yeni adresini duyurdular

10:07, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:17, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teknik direktörlük kariyerini Brezilya'da sürdüren Alex de Souza'ya sürpriz bir talip çıktı. 2. Lig ekibinin Brezilyalı çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istedikleri belirtilirken, 1 yıllık sözleşme teklifine Alex'in de sıcak baktığı öne sürüldü.

Teknik direktörlük kariyerini Brezilya'da sürdüren Alex de Souza'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Athletic'in başında görev yapan efsane futbolcuya, ülkenin bir başka ekibi Fortaleza'nın talip olduğu öne sürüldü.


Globo'da yer alan habere göre Fortaleza yönetimi, Alex de Souza'yı takımın başına getirmek istiyor. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilirken, Brezilyalı teknik adamın kendisine gösterilen ilgiye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Fortaleza'dan 1 yıllık teklif hazırlığı

Haberde, Alex de Souza'nın Fortaleza'ya olası transferinin kulüp içerisinde de olumlu karşılanmasının beklendiği ifade edildi. Taraftarların da bu görevlendirmeye karşı çıkmasının beklenmediği kaydedildi.


Fortaleza yönetiminin deneyimli teknik adama 1 yıllık sözleşme önermeyi planladığı, Alex'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Athletic'te 42 maçta görev yaptı

Bu sezon Athletic'in başında 42 karşılaşmaya çıkan Alex de Souza, takımına 14 galibiyet kazandırdı. Brezilyalı çalıştırıcı, bu süreçte 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Başlıklar :Alex de SouzaBrezilyaFortaleza
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Alex de Souza 2. Lig'e imza atıyor: Yeni adresini duyurdular

Teknik direktörlük kariyerini Brezilya'da sürdüren Alex de Souza'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Athletic'in başında görev yapan efsane futbolcuya, ülkenin bir başka ekibi Fortaleza'nın talip olduğu öne sürüldü.


Globo'da yer alan habere göre Fortaleza yönetimi, Alex de Souza'yı takımın başına getirmek istiyor. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtilirken, Brezilyalı teknik adamın kendisine gösterilen ilgiye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Fortaleza'dan 1 yıllık teklif hazırlığı

Haberde, Alex de Souza'nın Fortaleza'ya olası transferinin kulüp içerisinde de olumlu karşılanmasının beklendiği ifade edildi. Taraftarların da bu görevlendirmeye karşı çıkmasının beklenmediği kaydedildi.


Fortaleza yönetiminin deneyimli teknik adama 1 yıllık sözleşme önermeyi planladığı, Alex'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Athletic'te 42 maçta görev yaptı

Bu sezon Athletic'in başında 42 karşılaşmaya çıkan Alex de Souza, takımına 14 galibiyet kazandırdı. Brezilyalı çalıştırıcı, bu süreçte 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

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