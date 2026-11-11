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Ara transferin ilk bombası patlıyor! Süper Lig ekibi İlkay Gündoğan için devrede

09:34, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:41, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği sakatlığın ardından formayı unutan ve beklediği süreleri alamayan dünyaca ünlü orta saha için İstanbul ekibi harekete geçti.

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in, tecrübeli orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRİYOR

Türkiye gazetesi’nde yer alan habere göre Başakşehir, Galatasaray'da beklediği süreleri alamayan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.


2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını yakalamakta zorlanan deneyimli oyuncunun geleceği belirsizliğe girdi.

GALATASARAY'DA 74 DAKİKA OYNADI

İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 3 karşılaşmada toplam 64 dakika görev yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 10 dakika sahada kaldı.


Düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi de sona eriyor. Başakşehir'in bu durumu fırsata çevirerek ocak ayında transfer girişiminde bulunabileceği belirtiliyor.


İLKAY'IN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Başakşehir'in olası transfer hamlesinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken Galatasaray cephesinde de İlkay Gündoğan'ın geleceği gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.


Henüz resmî bir transfer anlaşması bulunmazken, ara transfer döneminde iki İstanbul ekibi arasında görüşme yaşanıp yaşanmayacağı takip edilecek.


Başlıklar :Galatasarayİlkay GündoğanBaşakşehir
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Ara transferin ilk bombası patlıyor! Süper Lig ekibi İlkay Gündoğan için devrede

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in, tecrübeli orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRİYOR

Türkiye gazetesi’nde yer alan habere göre Başakşehir, Galatasaray'da beklediği süreleri alamayan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.


2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını yakalamakta zorlanan deneyimli oyuncunun geleceği belirsizliğe girdi.

GALATASARAY'DA 74 DAKİKA OYNADI

İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 3 karşılaşmada toplam 64 dakika görev yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 10 dakika sahada kaldı.


Düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi de sona eriyor. Başakşehir'in bu durumu fırsata çevirerek ocak ayında transfer girişiminde bulunabileceği belirtiliyor.


İLKAY'IN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Başakşehir'in olası transfer hamlesinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken Galatasaray cephesinde de İlkay Gündoğan'ın geleceği gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.


Henüz resmî bir transfer anlaşması bulunmazken, ara transfer döneminde iki İstanbul ekibi arasında görüşme yaşanıp yaşanmayacağı takip edilecek.


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