Galatasaraylı yıldız ekran kararttı: 2'nci Barış Alper vakası

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Galatasaraylı yıldız, sosyal medya hesabından çarpıcı bir harekete imza attı.
Sezon başında büyük beklentilerle Galatasaray kadrosuna katılan Fransız orta saha Ugochukwu, sosyal medya hesabındaki son hareketiyle gündeme geldi.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen genç futbolcu, Instagram profil fotoğrafını siyah ekrana çevirdi.
Öte yandan Galatasaray'da geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz da Instagram hesabından siyah ekranlı bir hikâye paylaşarak gündeme gelmişti. Ugochukwu'nun benzer hamlesi, bu gelişmeyi yeniden akıllara getirdi.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu için 3,5 milyon euro kiralama bedeli ödenmişti. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunan Ugochukwu'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.
Galatasaray'da beklenen süreyi alamadı
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 karşılaşmada görev yaptı. Ancak genç oyuncu bu maçlarda toplam 123 dakika sahada kalabildi.
Takımda istediği süreleri bulamayan Ugochukwu'nun ara transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor. Fransız futbolcunun profil fotoğrafını siyaha çevirmesi de sosyal medyada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
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