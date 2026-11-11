Galatasaraylı yıldız ekran kararttı: 2'nci Barış Alper vakası

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen genç futbolcu, Instagram profil fotoğrafını siyah ekrana çevirdi.





Öte yandan Galatasaray'da geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz da Instagram hesabından siyah ekranlı bir hikâye paylaşarak gündeme gelmişti. Ugochukwu'nun benzer hamlesi, bu gelişmeyi yeniden akıllara getirdi.





Sarı-kırmızılıların sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu için 3,5 milyon euro kiralama bedeli ödenmişti. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunan Ugochukwu'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.