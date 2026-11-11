Rıdvan Dilmen’den Galatasaray’ın eleştirilen yıldızı için çarpıcı sözler: ‘30 milyon euroya satılır’

Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Sara'ya gelebilecek teklifler de merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Brezilyalı futbolcunun satılmasına ilişkin alınmış resmî bir karar bulunmuyor.



