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Rıdvan Dilmen’den Galatasaray’ın eleştirilen yıldızı için çarpıcı sözler: ‘30 milyon euroya satılır’

11:17, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:27, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki kilit ismi için Avrupa devlerinin devrede olduğu bilinirken, efsane isimden çok konuşulacak bir bonservis çıkışı geldi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara hakkında transfer değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli yorumcu, takımda kalmasını istediği 27 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro ve üzerindeki tekliflere kapıyı açık bıraktı.


RIDVAN DİLMEN'DEN GABRİEL SARA ŞARTI

Galatasaray'ın devre arası transfer planlamasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, TV8'de yaptığı açıklamada Gabriel Sara'nın olası satışına ilişkin görüşlerini paylaştı.


Brezilyalı futbolcudan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirten Dilmen, bonservis bedelinin 30 milyon euro seviyesini aşması halinde satışın değerlendirilebileceğini söyledi.

Dilmen, "Ben mesela Gabriel Sara'dan çıkmam ama 30 veya daha fazla gelirse çıkarım" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Serhan Türk de Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan talipler bulunduğunu ve sarı-kırmızılı kulübe teklif gelebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

GABRIEL SARA'NIN SEZON KARNESİ

Galatasaray'ın orta sahasındaki önemli isimlerden biri olan Gabriel Sara, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor.


Brezilyalı futbolcu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 karşılaşmada 896 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


SÖZLEŞMESİ 2029 YILINA KADAR

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.


Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Sara'ya gelebilecek teklifler de merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Brezilyalı futbolcunun satılmasına ilişkin alınmış resmî bir karar bulunmuyor.


Başlıklar :GalatasarayRıdvan DilmenGabriel Sara
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Rıdvan Dilmen’den Galatasaray’ın eleştirilen yıldızı için çarpıcı sözler: ‘30 milyon euroya satılır’

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara hakkında transfer değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli yorumcu, takımda kalmasını istediği 27 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro ve üzerindeki tekliflere kapıyı açık bıraktı.


RIDVAN DİLMEN'DEN GABRİEL SARA ŞARTI

Galatasaray'ın devre arası transfer planlamasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, TV8'de yaptığı açıklamada Gabriel Sara'nın olası satışına ilişkin görüşlerini paylaştı.


Brezilyalı futbolcudan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirten Dilmen, bonservis bedelinin 30 milyon euro seviyesini aşması halinde satışın değerlendirilebileceğini söyledi.

Dilmen, "Ben mesela Gabriel Sara'dan çıkmam ama 30 veya daha fazla gelirse çıkarım" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Serhan Türk de Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan talipler bulunduğunu ve sarı-kırmızılı kulübe teklif gelebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

GABRIEL SARA'NIN SEZON KARNESİ

Galatasaray'ın orta sahasındaki önemli isimlerden biri olan Gabriel Sara, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor.


Brezilyalı futbolcu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 15 karşılaşmada 896 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


SÖZLEŞMESİ 2029 YILINA KADAR

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.


Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Sara'ya gelebilecek teklifler de merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Brezilyalı futbolcunun satılmasına ilişkin alınmış resmî bir karar bulunmuyor.


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