FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız isim kadroda yer almadı

Lamine Yamal’dan 20 yaş öncesinde bir ilk

Geçen yıl da kadroda bulunan Lamine Yamal, 20 yaşını doldurmadan iki kez Dünya 11’ine seçilen ilk futbolcu oldu.





Yamal ile birlikte David Raya, Pau Cubarsi ve Rodri’nin de seçilmesiyle İspanyol futbolcuların Erkekler Dünya 11’indeki toplam yer alma sayısı 53’e ulaştı.