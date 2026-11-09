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FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız isim kadroda yer almadı

22:08, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 22:26, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, 73 ülkeden 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla açıklandı. Lionel Messi’nin 18. kez seçilerek rekorunu geliştirdiği, Lamine Yamal’ın ise 20 yaşına gelmeden ikinci kez kadroya giren ilk oyuncu olduğu listede Mbappé, Haaland ve Bellingham da yer aldı. Ancak Ballon d'Or sahibi Harry Kane ise listede yer almadı. işte yılın 11’ine seçilen futbolcular ve mevkileri.

2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, 73 ülkeden 19 bin 806 profesyonel erkek futbolcunun oylarıyla belirlendi. Lionel Messi 18. kez seçilerek rekorunu geliştirirken Lamine Yamal, 20 yaşını doldurmadan iki kez kadroya giren ilk oyuncu oldu.

2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, profesyonel futbolcuların katıldığı oylamanın ardından açıklandı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliğinin (FIFPRO) düzenlediği seçimde, 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun oylarıyla bir kaleci, üç savunmacı, üç orta saha ve dört forvet kadroya girdi.


Yılın 11’inde hangi futbolcular yer aldı?

David Raya’nın kaleci olarak seçildiği kadronun savunmasında Pau Cubarsi, Achraf Hakimi ve Nuno Mendes yer aldı. Orta sahada Jude Bellingham, Rodri ve Vitinha; hücum hattında ise Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Lamine Yamal seçildi.


Oyuncuların mevkilerine göre dağılımı şöyle:

- Kaleci: David Raya

- Savunma: Pau Cubarsi, Achraf Hakimi, Nuno Mendes

- Orta saha: Jude Bellingham, Rodri, Vitinha

- Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Lamine Yamal


Messi, 18. kez seçilerek rekorunu geliştirdi

Lionel Messi, 2023’ten bu yana ilk kez Dünya 11’ine döndü. İlk kez 2007’de kadroya giren Arjantinli futbolcu, toplam seçilme sayısını 18’e çıkararak kendi rekorunu geliştirdi.

Lamine Yamal’dan 20 yaş öncesinde bir ilk

Geçen yıl da kadroda bulunan Lamine Yamal, 20 yaşını doldurmadan iki kez Dünya 11’ine seçilen ilk futbolcu oldu.


Yamal ile birlikte David Raya, Pau Cubarsi ve Rodri’nin de seçilmesiyle İspanyol futbolcuların Erkekler Dünya 11’indeki toplam yer alma sayısı 53’e ulaştı.

Dünya 11’ini profesyonel futbolcular belirliyor

FIFPRO, 2005’ten bu yana dünyanın farklı ülkelerindeki profesyonel futbolcuları Dünya 11’ini seçmek üzere oylamaya davet ediyor. Seçim, futbolcuların meslektaşlarına verdiği oylarla yapılıyor.

Ballon d’Or ödülünün sahibi Kane'e şok


Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane, yılın 11’i kadrosuna seçilmedi. Bu karar futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Başlıklar :fifayılın 11ilionel messilamine yamalfutbolfifpro
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FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız isim kadroda yer almadı

2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, 73 ülkeden 19 bin 806 profesyonel erkek futbolcunun oylarıyla belirlendi. Lionel Messi 18. kez seçilerek rekorunu geliştirirken Lamine Yamal, 20 yaşını doldurmadan iki kez kadroya giren ilk oyuncu oldu.

2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, profesyonel futbolcuların katıldığı oylamanın ardından açıklandı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliğinin (FIFPRO) düzenlediği seçimde, 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun oylarıyla bir kaleci, üç savunmacı, üç orta saha ve dört forvet kadroya girdi.


Yılın 11’inde hangi futbolcular yer aldı?

David Raya’nın kaleci olarak seçildiği kadronun savunmasında Pau Cubarsi, Achraf Hakimi ve Nuno Mendes yer aldı. Orta sahada Jude Bellingham, Rodri ve Vitinha; hücum hattında ise Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Lamine Yamal seçildi.


Oyuncuların mevkilerine göre dağılımı şöyle:

- Kaleci: David Raya

- Savunma: Pau Cubarsi, Achraf Hakimi, Nuno Mendes

- Orta saha: Jude Bellingham, Rodri, Vitinha

- Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Lamine Yamal


Messi, 18. kez seçilerek rekorunu geliştirdi

Lionel Messi, 2023’ten bu yana ilk kez Dünya 11’ine döndü. İlk kez 2007’de kadroya giren Arjantinli futbolcu, toplam seçilme sayısını 18’e çıkararak kendi rekorunu geliştirdi.

Lamine Yamal’dan 20 yaş öncesinde bir ilk

Geçen yıl da kadroda bulunan Lamine Yamal, 20 yaşını doldurmadan iki kez Dünya 11’ine seçilen ilk futbolcu oldu.


Yamal ile birlikte David Raya, Pau Cubarsi ve Rodri’nin de seçilmesiyle İspanyol futbolcuların Erkekler Dünya 11’indeki toplam yer alma sayısı 53’e ulaştı.

Dünya 11’ini profesyonel futbolcular belirliyor

FIFPRO, 2005’ten bu yana dünyanın farklı ülkelerindeki profesyonel futbolcuları Dünya 11’ini seçmek üzere oylamaya davet ediyor. Seçim, futbolcuların meslektaşlarına verdiği oylarla yapılıyor.

Ballon d’Or ödülünün sahibi Kane'e şok


Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane, yılın 11’i kadrosuna seçilmedi. Bu karar futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

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