FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız isim kadroda yer almadı

2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, 73 ülkeden 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla açıklandı. Lionel Messi’nin 18. kez seçilerek rekorunu geliştirdiği, Lamine Yamal’ın ise 20 yaşına gelmeden ikinci kez kadroya giren ilk oyuncu olduğu listede Mbappé, Haaland ve Bellingham da yer aldı. Ancak Ballon d'Or sahibi Harry Kane ise listede yer almadı. işte yılın 11’ine seçilen futbolcular ve mevkileri.
2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, 73 ülkeden 19 bin 806 profesyonel erkek futbolcunun oylarıyla belirlendi. Lionel Messi 18. kez seçilerek rekorunu geliştirirken Lamine Yamal, 20 yaşını doldurmadan iki kez kadroya giren ilk oyuncu oldu.
2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, profesyonel futbolcuların katıldığı oylamanın ardından açıklandı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliğinin (FIFPRO) düzenlediği seçimde, 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun oylarıyla bir kaleci, üç savunmacı, üç orta saha ve dört forvet kadroya girdi.
Yılın 11’inde hangi futbolcular yer aldı?
David Raya’nın kaleci olarak seçildiği kadronun savunmasında Pau Cubarsi, Achraf Hakimi ve Nuno Mendes yer aldı. Orta sahada Jude Bellingham, Rodri ve Vitinha; hücum hattında ise Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Lamine Yamal seçildi.
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