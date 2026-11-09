Fenerbahçe'de 18 yıl sonra ayrılık: Rıdvan Dilmen açıkladı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte Samandıra'da yaşanacak değişimlerin detayları ortaya çıkıyor. Dirk Kuyt'ın takımda kalmayacağı belirtilirken, sarı-lacivertli kulüpte deneyimli isimle de yolların ayrılacağını Rıdvan Dilmen açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Samandıra'da yaşanacak değişimlerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, uzun yıllardır kulüp bünyesinde görev yapan deneyimli isimle de yolların ayrılacağı ortaya çıktı. Ayrılık haberini eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen duyurdu.
DIRK KUYT İLE DEVAM EDİLMEYECEK
TV8'de açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki yeni yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte kulüpte önemli değişikliklerin yaşanacağını belirten Dilmen, Dirk Kuyt'ın takımda kalmayacağını ifade etti.
18 YIL SONRA AYRILIYOR
Rıdvan Dilmen'in açıkladığı bir diğer ayrılık ise sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle ile ilgili oldu.
"Emre Belözoğlu, '11-12 tane yardımcımla geliyorum. Kusura bakmayın Kuyt ile çalışmayacağım' dedi. Son derece doğru. Kuyt kötü mü? Değil. Ama ben kendi ekibimle geleceğim, başka bir antrenör istemiyorum. Daha önce görev yapan Zeki Murat Göle'ye de hizmetleri için sağ olsun, dedi."
Fenerbahçe bünyesinde 2008 yılından bu yana görev alan Zeki Murat Göle'nin de yeni yapılanma kapsamında kulüpten ayrılacağı belirtildi. Futbol okulu dönemindeki görevleriyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 18 yıllık bir geçmişe sahip olan deneyimli isimle yolların ayrılması bekleniyor.
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