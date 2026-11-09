Fenerbahçe'de 18 yıl sonra ayrılık: Rıdvan Dilmen açıkladı!

18 YIL SONRA AYRILIYOR

Rıdvan Dilmen'in açıkladığı bir diğer ayrılık ise sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle ile ilgili oldu.





"Emre Belözoğlu, '11-12 tane yardımcımla geliyorum. Kusura bakmayın Kuyt ile çalışmayacağım' dedi. Son derece doğru. Kuyt kötü mü? Değil. Ama ben kendi ekibimle geleceğim, başka bir antrenör istemiyorum. Daha önce görev yapan Zeki Murat Göle'ye de hizmetleri için sağ olsun, dedi."





Fenerbahçe bünyesinde 2008 yılından bu yana görev alan Zeki Murat Göle'nin de yeni yapılanma kapsamında kulüpten ayrılacağı belirtildi. Futbol okulu dönemindeki görevleriyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 18 yıllık bir geçmişe sahip olan deneyimli isimle yolların ayrılması bekleniyor.