Fenerbahçe'den Francesco Totti açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Francesco Totti'nin sarı-lacivertli kulübün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki iddialara ilişkin resmî bir açıklama yayımladı. Sözcü gazetesinde yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını belirten kulüp, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde “Fenerbahçe’nin Futbol Aklı” başlığıyla yayımlanan ve diğer mecralarda da kaynak gösterilerek paylaşılan, Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz."
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